Covid | in Cina lockdown intorno alla mega fabbrica di iPhone - Esteri - quotidiano net

La Zhengzhou Airport Economy Zone ha annunciato rigide restrizioni fino al 9 novembre per contenere il focolaio. L'impianto del contractor Foxconn conta 300mila ...Ma, una volta tanto, a sostegno del Toro, arrivano buone notizie dal resto del pianeta Borsa: si scalda la, in attesa di una revisione della normativa anti -19. Pur a denti stretti, Jair ...La Zhengzhou Airport Economy Zone ha annunciato rigide restrizioni fino al 9 novembre per contenere il focolaio. L'impianto del contractor Foxconn conta 300mila dipendenti ...Situazione complicata nel più grande stabilimento di produzione iPhone in Cina della Foxconn, dove in queste ultime ore si è diffusa una grande epidemia di Covid che sta mettendo a rischio proprio la ...