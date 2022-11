Ancora obbligo vaccinale per i docenti? Categoria rimanda idea al mittente | bocciata dal 74% dei partecipanti al sondaggio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non è piaciuta l'di Gualtiero Ricciardi, ex consigliere del Ministro Speranza, di reintrodurre l'per ladeiai fini di arginare le infezioni da COVID. La proposta era stata avanzata durante una intervista al quotidiano "La Stampa" sull'anticipo della chiusura dell'nei confronti del personale sanitario. L'articolo .

... si è aggrovigliatodi più quando si è saputo che la polizia, che ha agito a sostegno delle autorità, aveva esortato i propri agenti ad informare gli allevatori dell'di sacrificare i ...C'èun po' di tempo per decidere cosa fare, visto che il decreto del governo ha stabilito che dal primo novembre, cioè da ieri, la legge sull'è decaduta ma restanoin vigore le ...Dopo il reintegro di medici e infermieri No vax, il Ministero della Salute studia per l’inverno una rimodulazione del periodo della quarantena dei positivi. Sia chiaro: ancora ...Il primario di Malattie Infettive: “No ai contatti con pazienti fragili”. Il direttore generale Asl1: “Bisogna voltare pagina” ...