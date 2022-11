Vaccini | Meloni | “Dal primo novembre stop all’obbligo per operatori sanitari”

(Di martedì 1 novembre 2022) Nessun obbligo diper medici, infermieri e. Il governoabolisce l’ultimo obbligo vaccinale rimasto. Lo scorso 15 giugno era già stato abolito, dal precedente governo Draghi, l’obbligo per gli over 50, i lavoratori della scuola, delle forze dell’ordine e del comparto sicurezza. Ora l’obbligo come condizione essenziale per continuare a esercitare L'articolo proviene da Inews24.it.

... ma 'è il messaggio che potrebbe passare rivedendo di punto in bianco le norme che regolano la somministrazione dei'. 'Penso che Giorgiasia una donna capace e tenace, diversamente non ...Lo rende noto la Regione Abruzzo, facendo seguito alla decisione del governo di Giorgiae ... anche grazie al fatto che la gran parte della popolazione è vaccinata e disponiamo di nuovi...La senatrice di Forza Italia critica la decisione presa dal Cdm che ha stabilito il reintegro dei medici non vaccinanti. E aggiunge: "Auspico un processo graduale per il superamento delle misure anti- ...