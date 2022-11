Roma | tre giocatori italiani in gol | non accadeva dal 2013

(Di martedì 1 novembre 2022) Laè tornata a vincere in campionato. Contro il Verona, a far sorridere Mourinho ci hanno pensato Zaniolo, primo gol in campionato,...

Per questo incrocerà le dita oggi quando l'Uefa si pronuncerà sul ricorso presentato dallamirato ad abbreviare di un turno la squalifica digiornate inflitta dopo la manata a Pezzella. Ci ...Milinkovic squalificato, Immobile un miraggio, salvo clamorose sorprese toccherà a Luis Alberto caricarsi la Lazio sulle spalle domenica contro la. Nientetenori in campo per Maurizio Sarri che dopo la debacle contro la Salernitana si aspetta una prova d'orgoglio a cominciare da giovedì quando a Rotterdam contro il Feyenoord si giocherà ...Milinkovic squalificato, Immobile un miraggio, salvo clamorose sorprese toccherà a Luis Alberto caricarsi la Lazio sulle spalle domenica contro la Roma. Niente tre tenori in campo ...ROMA- Appena spenta l'eco della 3a giornata ... Uno scontro che metterà alla prova le ambizioni delle ragazze di coach Bregoli, a punteggio pieno e reduci da tre 3-0 consecutivi in campionato, apparse ...