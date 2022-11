Rave party di Halloween a Modena | sequestrato sistema audio da 150mila euro

Oltre 100 pezzi dal valore di 150mila euro . La polizia di Modena ha sequestrato il sistema audio che è stato utilizzato nel capannone pochi chilomoetri fuori Modena , dove si è tenuto il'Witchtek' che ha accentrato l'attenzione di tutti i media dallo scorso fine settimana, tanto da portare all'introduzione di un nuovo reato contro i cosiddetti 'freeillegali' . Le ...Lo twitta il vicepremier Matteo Salvini, replicando al tweet in cui il segretario del Pd Enrico Letta chiede all'esecutivo di ritirare la norma sui. Penalisti: con nuovo reato ...Non si spengono le polemiche dopo l'intervento di ieri da parte dell'esecutivo. Il segretario del Pd accusa: 'In discussione la libertà dei cittadini'. Il vicepremier replica: "Indietro non si torna".Saviano: "Non c’è che dire, siamo in una botte di ferro". Per Fiorella Mannoia: ""Questo decreto sui Rave puzza. Spero di sbagliare" ...