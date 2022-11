No! Questa bambola non viene venduta per la “propaganda LBGBT”

(Di martedì 1 novembre 2022) Circola la foto di unafemminile con un pene. Ecco l’immagine che circola sui social, commentata in questo modo dall’utente che l’ha condivisa: «Siamo in una società di psicopatici e malati di mente !». «di colore e trans…» commenta un altro utente citando quello che sembra essere un account Twitter o Instagram (@Brain Pass). Nessun riferimento nel prodotto in vendita Le condivisioni social non riportano dove e quando sia stata scattata la foto, soprattutto di quale modello disi stia parlando. Abbiamo trovato tre siti dove vengono vendute le bambole (Amazon, AliExpress ed Etsy) dove in tutti e tre i casi fanno riferimento a «re-born bambina», «bambole afroamericane realistiche» (o «African American Doll»). L'articolo proda Open.

