Naufragio nel mar Egeo | decine di migranti dispersi

(Di martedì 1 novembre 2022) (Adnkronos) – La Guardia costiera greca ha attivato un’operazione di ricerca per cercare di localizzaredidopo ildi un’imbarcazione al largo dell’isola di Eubea, nel Mar. La barca era partita da Smirne, in Turchia, e a bordo viaggiavano 68 persone, secondo le prime stime della guardia costiera, raccolte da Ert. I servizi di emergenza hanno recuperato vivi noveche si erano arrampicati su un isolotto. I soccorsi sono al lavoro mentre forti venti complicano sia la navigazione che le attività di localizzazione. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

