L' impresa del prof Schettini | così la fisica diventa intrattenimento Il nuovo libro

(Di martedì 1 novembre 2022) Per le rubrica Unin due minuti Lucia Esposito parla di, una di quelle materie considerate bestie nere. Troppe formule da imparare, troppi concetti da capire. Ma leggendo il"Lache ci piace" di Vincenzovi innamorerete. E' la disciplina che ci spiega perché il cielo è blu e l'alba è rossa.? Perché le fette biscottate cadono sempre dalla parte imburrata? Com'è possibile che gli uccelli appoggiati sui cavi dell'alta tensione non prendano la scossa? È sorprendente scoprire come laspieghi ogni fenomeno che ci circonda. Ed è qui che entra in gioco Vincenzo, ilessore più amato dal web: con lui, lamagia. Agli inizi del 2000...

