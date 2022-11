I droni ucraini che sorprendono Mosca

(Di martedì 1 novembre 2022) L’attacco al porto di Sebastopoli, in Crimea, continua a essere al centro delle discussioni non solo trae Kiev, ma anche tra il governo russo e l’intera comunità internazionale. Il raid contro il porto più importante della Flotta del Mar Nero è stato uno dei più incisivi dall’inizio della guerra. E le conferme arrivano InsideOver.

Esempi ne sono le esplosioni conkamikaze a Kiev oppure l'imposizione della legge marziale ... RUSSIA: ALLA RICERCA DI NUOVE ARMI Se, da un lato, l'orso russo atterrisce i civili, dall'...Gli attacchi dialle navi russe a Sebastopoli, sul Mar Nero, hanno provocato il ritiro russo, con Mosca che ha dichiarato di non poter piu' garantire la sicurezza delle navi civili ...L’Ucraina sta vivendo una nuova, drammatica fase della guerra. E’ partito in Ucraina il razionamento dell’energia elettrica. Intervento necessario dopo che gli attacchi russi hanno distrutto “ in una ...Guerra in Ucraina, la Russia lancia missili. La diretta di oggi, 1 novembre: tutti gli aggiornamenti in tempo reale. «Putin non sopravviverà alla guerra»: la previsione del ...