Elezioni in Israele | il voto degli sfidanti Lapid e Netanyahu

Ine' il giorno della quinta elezione legislativa in meno di quattro anni. Gli sfidanti dati per favoriti sono il primo ministro uscente Yair Lapid, a capo di una coalizione centrista, e l'ex ...Partono bene come affluenza leisraeliane, i cui seggi si sono aperti alle 7.00 (ora locale). Alle 10, secondo i dati del direttore del Comitato elettorale Orly Ades, hanno votato 1.760.076 persone, ovvero il 15,9% del ...Il primo ministro di Israele Yair Lapid ha votato questa mattina: "Vota correttamente e vota per lo stato di Israele e il futuro dei nostri figli e il ...Urne aperte da questa mattina per le Elezioni Legislative Israele 2022, il quinto voto in quattro anni per la popolazione ebraica che ancora non trova “pace” per la stabilità politica: i seggi ...