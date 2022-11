Chi vuole colpire davvero | il fango del Pd su Piantedosi non ha più limiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 novembre 2022) Un "cavallo di Troia": così è stata definita la nuova stretta sui rave decisa dal governo di Giorgia Meloni e in particolare dal ministro dell'Interno Matteo. L'opposizione si è subito schierata contro il provvedimento che inasprisce le pene per chi organizza eventi illegali di questo tipo. Secondo la sinistra, questa misura permetterebbe di incriminare anche chi manifesta in scuole o università o nei sit-in sindacali. Sotto accusa - come spiega Repubblica - il comma uno del nuovo articolo 434-bis del codice penale. Che punisce "l'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica". Sulla questione si è espresso il deputato del Pd Claudio Mancini: "Se l'occupazione di un liceo diventa reato da tre a sei anni, siamo di fronte ad un fatto abnorme, a una limitazione del diritto di ...