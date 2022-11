Brumano | smarrita nel buio al rientro dal rifugio Azzoni | portata in salvo una 22enne

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 novembre 2022). Intervento domenica 30 ottobre per la Vi Delegazione Orobica: una escursionista di 22 anni è partita da Morterone e ha raggiunto il, in vetta al Resegone. Nel pomeriggio di domenica, durante il percorso di, ha intrapreso un sentiero sbagliato e ha perso l’orientamento. Sprovvista di luce frontale all’arrivo delsi è trovata in difficoltà ma è riuscita a chiedere aiuto al 112 prima che la batteria del telefono cellulare si scaricasse. Verso le 19 è arrivato l’allertamento per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino: otto i tecnici della Stazione Valle Imagna impegnati, oltre ai Vigili del fuoco. La ragazza è stata rintracciata nelle vicinanze del sentiero Cai n. 587; illesa, è stata accompagnata a valle a Morterone, fino alla propria auto.