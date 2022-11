Alessandro Orlando de Il Collegio 7 | chi è | età | di dov’è | cosa vuol fare da grande | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 1 novembre 2022) Torna Il7. Tante le novità attese in questa nuova stagione delpiù famoso della Rai. I numerosi partecipati a questa stagione si ritroveranno a vivere nel 1958. Il dopo guerra in Italia, tra sofferenze per il conflitto appena passato e speranze per il futuro Chissàsuccederà nel corso del programma che prenderà il via martedì sera su Rai 2. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su uno dei suoi protagonisti:. Chi ède Ilsportivodice nel suo video di presentazione: “Non riesco a stare fermo”. Ha praticato calcio, nuoto, atletica leggera, e segue la formula uno. Dinamico, euforico estremamente attivo. Il 17enne arriva da Torre Annunziata è un gran ...