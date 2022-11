Addio ai navigator | il ministero del Lavoro lascia scadere i contratti | «Non sono prorogabili»

(Di martedì 1 novembre 2022) «La proroga deidegli exnon è tecnicamente possibile». Così, in una nota, ildelsgombra il campo dall’ipotesi che le figure professionali – entrate in servizio per trovare un impiego ai percettori del reddito di cittadinanza – possano proseguire questa attività lavorativa. Si tratta di circa 1.500 persone: 538 collaborazionicessate tra maggio e agosto e 958 scadute ieri, 31 ottobre. Nella giornata di oggi erano state pubblicate indiscrezioni sul possibile rinnovo del contratto deidi altri due mesi. «In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex, scaduti lo scorso 31 ottobre – prosegue la nota ministeriale – si precisa che dettinon ...

Tra le problematiche di integrazione deiall'interno dei Centri per l'Impiego. E la pandemia di Covid che di certo non ha agevolato il compito a questi collaboratori che, per diventare ..."In relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore relative alla proroga degli ex, scaduti lo scorso 31 ottobre - prosegue la nota ministeriale - si precisa che detti contratti ...I contratti dei navigator non sono prorogabili. Lo spiega il ministero del Lavoro, in relazione alle notizie di stampa circolate in queste ore ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...