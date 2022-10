Viadotto di via dell’aeroporto… “ma potevamo vincere la guerra!?”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Era novembre 2016 quando il quotidiano ilfaroonline.it (già, proprio noi…) sollevava pubblicamente (leggi qui) e con una documentata fotogallery (vedi qui) il problema della vetustà deldi via dell’aeroporto e dei possibili rischi connessi a questa situazione. In un Paese civile, ci si aspetterebbe un rapidissimo intervento di analisi della situazione da parte delle istituzioni pubbliche e private, per poi prendere una delle due strade possibili: o smentire la pericolosità o, se confermata, attivarsi ancor più rapidamente per risolvere la questione. Ma siamo in Italia, spiace dirlo. E allora ci vogliono 6 anni solari (7, se contiamo l’inizio effettivo dei lavori) per mettere mano alla situazione. Un tempo infinito, nel quale tutto sarebbe potuto accadere, nonostante le precauzioni di non far passare più i mezzi pesanti, di ridurre a una sola corsia il transito ...