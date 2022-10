Una ragazzina di 13 anni ha denunciato di essere stata violentata da tre ventenni a Cerignola

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Unadi 13sarebbesegregata ein un garage alla periferia di, nel Foggiano. La vittima avrebbe raccontato tutto alla polizia il giorno dopo la violenza avvenuta la sera del 28 ottobre scorso. La posizione di tresarebbero all'attenzione degli inquirenti: lasarebbeattirata nel garage con una scusa da uno dei giovani. Subito dopo la denuncia la polizia avrebbe perquisito il garage, in via Melfi, al cui interno gli agenti di polizia avrebbero trovato alcune dosi di hashish.

