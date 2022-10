Tennis | Coppa Davis | Kosmos ed Itf firmano un accordo di partnership con Atp

Leggi su sportface

(Di lunedì 31 ottobre 2022) La Federazione internazionale di(Itf) ehanno annunciato unastrategica con Atp in merito alla gestione e all’evoluzione della. L’partirà con l’edizione 2023 e, in base a questo nuovostrategico, l’Atp occuperà due sei posti nel nuovoCup Event Committee, ovvero il comitato di cui faranno parte anche ITF e. La nota ufficiale specifica: “Itf e Atp saranno insieme per un impegno condiviso mirato a massimizzare il successo della storica manifestazione a squadre, il Mondiale delmaschile”. Gli incontri preliminari per la qualificazione alla fase a gironi o la promozione nelle serie superiori, i cosiddetti Qualifiers, e leCup ...