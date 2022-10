Roberta Pedrelli esagerata | la minigonna scopre i glutei | scatto dal basso senza precedenti! FOTO

Leggi su sportnews.eu

(Di lunedì 31 ottobre 2022)dalla radio ai giornali, l’uscita domenicale non passa inosservata,da brividi che fa vedere cosa c’è sotto! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ancora una volta è riuscita a far esultare i suoi followers la stupenda giornalista, la famosissima ex di Francesco Totti ormai impegnata in radio, quando decide Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.