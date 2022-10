Meloni completa squadra | 8 viceministri e 31 sottosegretari

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ottoe trentuno. La presidente del Consiglio Giorgiahato ladi governo: oggi il Consiglio dei ministri ha dato via libera alla lista dei, mentre isono stati individuati ma saranno nominati dopo le formalità necessarie.Agli Esteri vanno Giorgio Silli e Maria Tripodi; agli Interni Emanuele Prisco, Wanda Ferro e Nicola Molteni; alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Andrea Ostellari: alla Difesa Isabella Rauti e Matteo Perego; all`Economia Lucia Albano, Federico Freni e Sandra Savino; al Mise Fausta Bergamotto e Massimo Bitonci; al Mite Claudio Barbaro; all`Agricoltura Patrizio La Pietra e Luigi D`Eramo; alle Infrastrutture e trasporti Tullio Ferrante; al Lavoro e politiche sociali ...

Con la nomina di trentuno sottosegretari e l'indicazione di otto viceministri Giorgiala sua squadra di governo: il giuramento è previsto mercoledì 2 ottobre, perché inizino a lavorare "al più presto", sottolinea la premier. "Oggi ho nominato i sottosegretari e i ...Mentre in occasione del prossimo Cdm di venerdì 4 novembre arriveranno le deleghe agli 8 viceministri, come ha indicato Giorgia, presidente del Consiglio, nel corso della conferenza stampa ...ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo facendo una corsa contro il tempo sulla Legge di bilancio, ovviamente i tempi sono molto ristretti: presumibilmente ci vedremo per un altro Consiglio dei ministri venerdì 4 ...Si completa la squadra del MIMS, la neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha infatti diramato la lista che completa la squadra di governo. Nominati i 31 sottosegretari e approvati i nomi dei ...