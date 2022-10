Lazio | novità su Immobile | continua la riabilitazione

...normative e alla modalità telematica di compilazione dei PEI . NOTA [PDF] GLI ALLEGATI Corso di formazione sul PEI 2022/23 La vicenda Come sappiamo, il tribunale amministrativo delcon ...Come funziona Quali lein Piemonte e Valle d'Aosta Quali a livello nazionale Il Torneo ... Nato nel 1959 il TDR ha sempre visto come protagoniste regioni come Lombardia, Toscana e. Il ...