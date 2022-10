Khary Payton boccia il percorso di Ezekiel in The Walking Dead | pronto per uno spin-off sul Re?

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Chi ha seguito Thesa bene che nella vita dile disgrazie non sono mancate e questo ha segnato un po’ il suo, almeno a detta dell’attore che gli presta il volto magistralmente,. Un nuovo episodio della serie sarà disponibile oggi su Disney+ dopo la messa in onda americana mentreha modo di esaminare il suoai microfoni di Insider confermando di non essere molto soddisfatto deldel suo personaggio.ha perso Benjamin sotto l’oppressione dei Salvatori, poi la sua amata tigre Shiva combattendo con un branco di vaganti e, infine, lo stesso destino è toccato al suo figlio adottivo Henry, morto in un massacro commesso da Alpha. Come se questo non ...