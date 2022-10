Kamil Glik | tanta voglia di rientrare per poi salutare

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – La ripresa degli allenamenti per il Benevento, coincide con il consueto tormentone che da settimane, ormai, accompagna le giornate all’ombra della Dormiente: “chi recupererà Cannavaro per la prossima gara?”. La risposta l’ha data lo stesso tecnico nell’ultimo post partita, annunciando i possibili rientri die Viviani per il match con il Bari, anche se la speranza è poter avere a disposizione anche Tello per la sfida con i biancorossi. Tre possibili ritorni che andrebbero ad allargare il ventaglio di scelte a disposizione, perché nessuno di loro dovrebbe essere in grado di giocare dal primo minuto. “Stiamo vedendo di recuperare, anche se non so se potrà giocare“, è stato il commento a caldo di Cannavaro dopo il pari a reti involate con il Pisa. Parole che lasciano aperta una porta, ma che non inducono al ...

