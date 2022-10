Il Linzone | un baluardo sulla pianura con vista Monte Rosa

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Ilè uno dei primi monti che si incontrano giungendo dalla. La sua forma appare infatti inconfondibile tanto da essersi trasformato in un punto di riferimento per gli abitanti dell’Isola Bergamasca e della Valle Imagna che hanno modo di osservare la sua vetta in ogni stagione. I suoi 1.392 metri non rappresentano semplicemente un simbolo, ma piuttosto una meta per chi voglia avvicinarsi al mondo del trekking, dove potersi godere il paesaggio incantevole offerto dal Lago di Como e dai bacini che punteggiano la Brianza.