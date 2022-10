Agenzia ANSA

Prosegue il rialzo delma sotto ai massimi raggiunti lo scorso 10 ottobre, quando aveva superato i mille dollari a unità contrattuale da 5mila staia e gli oltre 1.300 dollari di maggio. Ilduro viene scambiato a 966 dollari per unità contrattuale, con un rialzo del 4,43% su venerdì scorso e del 20,5% da inizio anno. In crescita del 5,46% a 874,5 dollari iltenero, in ...Sui mercati delle materie prime, torna a volare il prezzo del. A spingerne leè la sospensione da parte della Russia dell'accordo con l'Ucraina per il passaggio delle forniture in arrivo da Kiev attraverso il Mar Nero, in seguito agli attacchi ... Grano: quotazioni in rialzo a 966 dollari ma sotto a massimi - Economia Prosegue il rialzo del grano ma sotto ai massimi raggiunti lo scorso 10 ottobre, quando aveva superato i mille dollari a unità contrattuale da 5mila staia e gli oltre 1.300 dollari di maggio. (ANSA) ...Di Alessandro Albano Investing.com - La decisione della Russia di sospendere l'accordo sul grano potrebbe risultare in un'inversione dei prezzi dei beni alimentari derivanti dal grano, in forte calo d ...