GFVIP | SIGNORINI TRA SORPRESE E INDAGINI SUI NUOVI FLIRT NATI ALL’INTERNO DELLA CASA

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Stasera, lunedì 31 ottobre, in prima serata su Canale 5 tredicesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso. Giaele De Donà sempre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner, e ora sembra essere molto attratta dal giovane imprenditore. Ma l’interesse è reale o solo mosso da un sentimento di vendetta preventivo nei confronti del marito che fuori dallapotrebbe essere coinvolto in qualche? Insomma, il fascino di Antonino – che stasera racconterà più nel dettaglio la sua storia personale – sembra aver colpito ancora. A proposito di rapporti ravvici, quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è molto tormentato. Nonostante ...