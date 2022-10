Ficarra e Picone | personaggi in cerca d’autore

(Di lunedì 31 ottobre 2022) «Il nostro rapporto con il teatro risale a tantissimo tempo fa, ancor prima di conoscerci. Sia io sia Salvo ci siamo avvicinati, in momenti diversi, proprio a una compagnia amatoriale come quella che abbiamo portato in scena in questo film. Così abbiamo imparato ad amarlo e poi tentato di praticarlo. Abbiamo iniziato a portare i nostri spettacoli sui palcoscenici e nelle piazze di varie città, finché gradualmente ci siamo resi conto che recitare poteva essere il nostro mestiere». Valentinoricorda così i primi passi della carriera da attore che si è trasformata man mano in un trionfo nazionalpopolare con la formazione del duo. L’occasione di parlare del proprio lavoro, del successo e del rapporto con la tradizione siciliana per i due comici palermitani è quella dell’uscita al cinema di La stranezza di Roberto ...

