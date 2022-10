Elisabetta Canalis | il look per Halloween | tuta aderente e caschetto all’ultimo grido

Leggi su dilei

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sono tantissime le vip che stanno condividendo le ispirazioni e iperfetti per, da salvarsi e da prendere come esempio. Tra queste è impossibile non citare, che ha optato per un outfit davvero alternativo: per festeggiare il periodo più spaventoso dell’anno, ha indossato unadi cristalli super, che mette in risalto le sue forme. Non è un segreto, del resto, che ama allenarsi e mantenersi in super forma. Ma c’è di più: ha convinto il suo super (e improvviso), ilperrealizzata in cristalli Il 31 ottobre si ...