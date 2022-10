Carona | col buio smarriscono il sentiero | soccorsi e recuperati due giovani

(Di lunedì 31 ottobre 2022). Ritrovati nella tarda serata di domenica 30 ottobre i due, un ragazzo e una ragazza, che avevano chiesto aiuto dopo che si erano persi nella zona del Dosso dei Signori. Stavano scendendo dal rifugio Calvi ma hanno smarrito il; eraed erano in difficoltà e allora hanno chiamato i. La centrale ha attivato i tecnici della Delegazione Orobica del Soccorso alpino, una decina i soccorritori impegnati, e i Vigili del fuoco. Le squadre hanno ottenuto le coordinate geografiche e in poco tempo li hanno localizzati e raggiunti. Erano illesi, sono stati accompagnati a valle.

Il Riformista

... insieme ad un amico, al Rifugio Longo nel Parco delle alpi Orobie in territorio di(Bergamo)... / Quando si vivono le domande, / forse, piano piano, si finisce, / senza accorgersene, /vivere ...È fondatrice e direttrice dell'Ensemble Concerto Scirocco,quale svolge un'intensa attività ... una rassegna concertistica dedicata al repertorio antico che si svolge nel borgo storico di, ... La ‘sanatoria’ Meloni sul Covid: via l’obbligo di vaccino per i medici col reintegro dei ...