Uccisa da un colpo fucile | scarcerato 23enne che le ha sparato

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – È statoper mancanza di esigenze cautelari ilmoldavo che il 26 ottobre scorso ha ucciso a Riardo, nel Casertano, l’amica 28enne Francesca Compagnone con undiesploso per errore, secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri. La tragedia è avvenuta nella villa della 28enne, in camera da letto. Il moldavo – che resta indagato – è tornato libero su ordine del gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che ha convalidato il fermo disposto dalla Procura ma non ha emesso ordinanza cautelare. Al momento, dalle indagini dei carabinieri della compagnia di Capua, è emerso che i due erano amici, e in ogni caso non ci sarebbero mai stati problemi, nulla dunque che facesse pensare a liti pregresse o ad una situazione di contrasto. L’ipotesi ...

