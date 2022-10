Spezia - Fiorentina | le pagelle | disastro Nikolaou | 4 | 5 Cabral colpisce | 7

... 0 - 1: Fagioli eurogol, palo per Hjulmand Inter - Sampdoria 3 - 0: De Vrij, Barella e Correa gol ma anche grande Onana Empoli - Atalanta 0 - 2 Cremonese - Udinese 0 - 01 - 2 ...Le parole di Cabral dopo la vittoria dellacontro lo: "Io e Jovic Dobbiamo mettere in difficoltà Italiano" Intervistato da Sky dopo la vittoria dellasullo, Cabral ha parlato della convivenza con Jovic. Di seguito le sue parole. "Io e Jovic dobbiamo mettere in difficoltà il mister. Oggi ho fatto gol ...Per lo Spezia arriva, ad opera della Fiorentina, la prima sconfitta interna della stagione. Determinante l'espulsione di Nikolau, al 90' arriva l'1-2 dei viola.Una partita mediocre ed equilibrata che porta tre punti importanti. Decisivi Terracciano ,Milenkovic e Cabral.