“Notte Fantasma” | con Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani | al cinema dal 17 novembre

(Di domenica 30 ottobre 2022) ROMA – Si chiama “” ed è un film di Fulvio Risuleo, con, che arriverà in tutte le saletografiche italiane a partire dal prossimo 17. Prodotto da Elsinore Film, Wildside, società del gruppo FremantleHQ, e Vision Distribution in collaborazione con Sky e Teodora Film. L'articolo L'Opinionista.

Musica e balli sono andati avanti tutta la, le persone sono arrivate con camper e auto e l'... città, ospedali psichiatrici abbandonati, cimiteri, catacombe, villaggi disabitati e ......si trasformerà in un luogo da brivido in cui perdersi e addentrarsi per trascorrere lapiù ... ildell'architetto del castello Gian Giacomo dell'Acaya, lo spirito di una famosa contessa ...ROMA - Si chiama "Notte Fantasma" ed è un film di Fulvio Risuleo, con Edoardo Pesce e Yothin Clavenzani, che arriverà in tutte le sale cinematografiche ...Una valida alternativa alle feste dark e tenebrose di Halloween, l'antico rito pagano che celebra il Capodanno celtico la notte del 31 ottobre, è un viaggio tra i piccoli borghi d'Italia, da nord a su ...