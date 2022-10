Mastella sfiducia Casucci e avvisa De Luca | “O si cambia o ognuno per la sua strada”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“Se si continua così prendo atto eva per la propria”. E’ di fatto un aut aut quello che Clementeinvia a Vincenzo De. Con un’intervista al Corriere del Mezzogiorno, il sindaco di Benevento fa il punto sui suoi rapporti con il Presidente della Regione e il dato che emerge è chiaro: la luna di miele tra i due è finita. Tante le doglianze esplicitate dall’inquilino di palazzo Mosti, si va dalla mancata riproposizione alle elezioni politiche dell’alleanza del centrosinistra che aveva vinto le regionali 2020 fino all’assenza di una seria reazione al risultato elettorale: “Serviva un colpo di reni. Che per me significa analizzare le ragioni della sconfitta. E invece Deha voluto la manifestazione per la Pace“. E poi c’è la questione rimpasto: “Mi ...

