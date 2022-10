LIVE – Tortona-Venezia 38-29 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilindi Bertram Yachts Derthona-Umana Reyer, sfida valida come quinta giornata dellaA1di. Scontro di altissima classifica tra la formazione piemontese, a punteggio pieno con quattro vittorie su quattro, e quella lagunare che ha perso una sola partita (contro Pesaro, di un punto) ma ha battuto l’Olimpia Milano la scorsa settimana. La palla a due è fissata alle ore 17:30 di domenica 30 ottobre sul parquet del PalaEnergica Paolo Ferraris, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO DIRITTI TV STAGIONE ...

... attraverso 18 webcamattive, in diretta e h24 , i lavori di costruzione in 5 delle principali ... Tratta Novi -, Libarna e Moriassi. Genova Brignole è un cantiere del Nodo di Genova , in ...Suona la sirena finale al PalaDozza di Bologna: la Virtus Bologna sconfigge nettamente la Nutribullet Treviso per 97 - 71 e rimane a punteggio pieno dopo quattro giornate insieme alla Bertram(mentre Milano ha perso l'imbattibilità dopo il ko odierno al Taliercio contro la Reyer Venezia). 97 - 71 Tripla di Leonardo Faggian.Il risultato in diretta live di Tortona-Venezia, sfida valida come quinta giornata della Serie A1 2022/2023 di basket ...Va in archivio anche il secondo quarto: la Virtus Bologna è ancora davanti nel punteggio sul 44-33. 86-61 Belinelli micidiale dalla media distanza, +25 Virtus Bologna quando si entra negli ultimi 5' d ...