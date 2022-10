Live Lazio-Salernitana 0-0 ?annullato gol di Felipe Anderson

(Di domenica 30 ottobre 2022) Quella con lanon sarà mai una partita come tutte le altre per la. C'è Lotito, c'è la ex «sorella maggiore» degli ultimi due lustri (che...

Allo stadio Olimpico il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Salernitana: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico si affrontanoe Salernitana nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi- Salernitana 0 - 0 MOVIOLA Fischio d'inizio - si gioca! 4 Chance- .Empoli - Atalanta 0 - 2, Spezia - Fiorentina 1 - 2 e Cremonese - Udinese 0 - 0. Ieri i successi di Napoli, Juve e Inter. Partenopei in vetta a +4 sul Milan, chiamato a vincere stasera sul campo del ...5' Piatek vede e trova Candreva, palla dall'altro lato per Bradaric che tergiversa e perde l'attimo, rischiando poi tantissimo con un passaggio all'indietro che stava innescando un contropiede dei pad ...17.55 Sarri decide di fare a meno di Milinkovic Savic, diffididato, e schiera dal primo minuto Luis Alberto come mezzala con Vecino, attorno a Cataldi play basso. In difesa nessuna sorpresa rispetto a ...