Tiscali Notizie

e candele per le vittime della strage a Seul, quando ancora il numero delle vitte è incerto il paese si mobilita per rendere omaggio alle vittime. Il governo sudcoreano ha designato il ...L'omaggio in forma di fiore Un mazzo diSofia l'aveva tatuato sul corpo , con un fiore a ... linguacce, smorfie,, sorrisi, momenti di vita della sorella. Accanto anche una serie di foto ... Lacrime, fiori e candele per le vittime della strage a Seul Sono più di 150 le persone rimaste uccise durante i festeggiamenti per Halloween nella capitale della Corea del Sud, a Seul. Oltre 350 i dispersi e 80 i feriti. Nel paese è stato dichiarato il lutto… ...L'aggressore è stato bloccato dai carabinieri: esclusa la pista del terrorismo, l'uomo sarebbe affetto da disturbi psichici ...