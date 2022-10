Infortunio Vlahovic | nuova indisposizione? Ultime verso Juve PSG

(Di domenica 30 ottobre 2022)per il centravanti serbo contro il PSG? Leda casaStando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Dusannon dovrebbe esserci mercoledì sera contro il PSG, visto il fastidio all’adduttore che non dà tregua al serbo. Larischia quindi di ritrovarsi in campo senza il suo centravanti titolare in un match così delicato per la qualificazione in Europa League, ancora non sicura visto il Maccabi a 3 punti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

...prima diagnosi parla di una contusione alla caviglia per il 19enne con l'evoluzione dell'... già lunga, della Juventus: contro il Lecce tra gli assenti c'era anche, uscito malconcio ...Lecce - Juventus, il pronostico marcatori Complice l'accorso a, Arkadiuz Milik ritorna al centro dell'attacco. L'attaccante polacco - in goal nella nefasta trasferta del Da Luz - ...Infortunio Vlahovic, nuova indisposizione per il centravanti serbo contro il PSG Le ultime da casa Juve Stando a quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Dusan Vlahovic non dovrebbe esserci m ...La Juventus non si gode la vittoria contro il Lecce: per Allegri nuovo infortunio per uno dei protagonisti del match ...