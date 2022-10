I Red Devils resistono a vita dopo che Rashford ha segnato un colpo di testa

Leggi su justcalcio

(Di domenica 30 ottobre 2022) Notizia fresca giunta in redazione: David de Gea era al top della forma mentre il Manchester United stava per resistere a battere il West Ham United 1-0 in Premier League domenica. Cristiano Ronaldo e Harry Maguire sono tornati nella formazione titolare dello United per la partita all’Old Trafford. Ronaldo ha esordito in campionato per la prima volta dal pareggio casalingo a reti inviolate contro il Newcastle il 16 ottobre e Maguire ha esordito in campionato da agosto. L’esterno brasiliano Antony era assente per infortunio e il difensore Victor Lindelof ha saltato la partita per un malessere. Marcus, Luke Shaw e Anthony Elanga hanno tutti iniziato quando l’allenatore Erik ten Hag ha apportato quattro modifichela vittoria di giovedì sera in Europa League contro lo sceriffo. L’attaccante del West Ham Jarrod Bowen è tornato ...