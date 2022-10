Acca Larenzia | morta la madre di Francesco Ciavatta | da oltre 40 anni aspettava la verità sulla strage

(Di domenica 30 ottobre 2022) (Adnkronos) – E’Angiolina Mariano, ladi, una delle due vittime delladiavvenuta a Roma il 7 gennaio 1978.aveva 18al momento dell’attentato, sempre rimasto senza colpevoli, che costò la vita a lui e a un altro giovane attivista del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, assassinati davanti alla sede del Movimento Sociale Italiano in via, nel quartiere Tuscolano, a Roma. I due stavano uscendo dalla sezione insieme ad altri tre militanti, quando furono investiti dai colpi di diverse armi automatiche sparati da un gruppo di fuoco formato da cinque o sei persone. Bigonzetti, ventenne iscritto ...

