(Di sabato 29 ottobre 2022) Questa mano, la mano che ha battuto al computer le parole che state leggendo, ha toccato la mano di(d’ora in poi PS). Qualche anno fa ho scritto un libretto se... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

i personaggi: il presidente degli Studios, interpretato dallo stesso Orson Welles, una ... ovvero F come falso -a Hollywood è prima di tutto un'irresistibile messa in ridicolo di un ...Fu il "economico" ed esso fu possibile solo per l'azione di Mattei e della Sua creatura: l'... Lo dimostrano il patto di Abramole monarchie del Golfo e Israele e, in guisa di esempio più ... Un miracolo tra sole e pioggia. Ritratto ammirato di Paolo Sottocorona Un regista diviso tra due mondi, ma con un’unica, precisa, idea di cinema. Così si articola la carriera del rumeno Bogdan George Apetri, 46enne residente negli States dove produce opere indipendenti, ...diffondere la sua Parola e compiere miracoli. Ad essere intessuti nella narrazione sono i commenti e le riflessioni di Papa Francesco che attualizzano gli episodi per ricordare che Gesù continua a ...