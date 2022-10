Scomparso nei boschi mentre cerca le castagne | due ore di ricerche | ma era a cena in osteria

Nicola Spagnolo, trovato morto l'alpinista che erasul Lagorai in Trentino: giallo sulle ... L'uomo, un 61enne di Borgofranco, è uscito di casa a mezzogiorno e si era addentratoboschi in ...... 'Non ti metto le mani addosso solo per la stima e l'amicizia che hotuoi confronti, ma se ... Non aveva fatto danni, ma eraimprovvisamente. Finì persino a 'Chi l'ha visto', ma ...Tutto bene, quel che finisce bene. Anche se forse, il protagonista di questa vicenda una volta tornato a casa avrà dovuto fare "i conti" con la moglie. La donna aveva chiamato ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-530d4e50-10fe-26e1-81ae-290be3dcb4 ...