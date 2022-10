Iniesta | «È vero | noi calciatori non siamo poveri | ma il calcio richiede un pedaggio mentale»

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 ottobre 2022) El Pais intervista l’ex centrocampista leggenda del Barcellona, Andrès. Recentemente ha raccontato la sua depressione. Nel 2020 si è rotto il tendine del retto femorale destro, è finito su una sedia a rotelle. Operato e disorientato da una disavventura che lo ha posto nel dilemma della ricostruzione della gamba o del ritiro forzato dalprofessionistico, il giocatore più amato della storia della Spagna ha deciso di tornare a giocare per il Vissel Kobe, in Giappone. I grandi palleggiatori sono di solito muscolarmente potenti: Vinicius, Ronaldinho, Maradona, Messi… Il segreto del tuo dribbling è anche nella mente? «Non sono mai stato potente. Mi considero un giocatore intuitivo, bravo ad anticipare ciò che può accadere». Sei sempre stato in grado di percorrere più di dieci chilometri a partita a un ritmo incredibile e di prendere decisioni ...