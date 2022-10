GP Messico | FP3 | volano le Mercedes | Leclerc 4°

C'è George Russell davanti a tutti al termine delle libere 3 del GP del. Gran tempo quello dell'inglese, molto a suo agio con una Mercedes che si è dimostrata molto competitiva pure nelle mani di Hamilton, 2°. Terzo tempo per Verstappen, poi Leclerc. Ferrari, ...RISULTATI E CLASSIFICAIN AGGIORNAMENTO George Russell (Mercedes) 1.18.399 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.144 Max Verstappen (Red Bull) +0.477 Charles Leclerc (Ferrari) +0.724 Sergio Perez (...Ultimi giri e ultimi collaudi al circuito Hermanos Rodriguez per la Formula 1. Segui le prove libere 3 dalle 19 con Autosprint ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...