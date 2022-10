F1 | orario gara 30 ottobre | programma GP Messico | tv | streaming | guida Sky e TV8

Leggi su oasport

(Di sabato 29 ottobre 2022) Archiviate, nella serata di ieri, le prime due sessioni di prove libere e in attesa delle FP3 e delle qualifiche, cominciamo a proiettarci verso ladel Gran Premio del2022 di Formula 1. Quest’ultima si svolgerà domani domenica 30alle ore 21:00. Altranella serata italiana dopo quanto accaduto ad Austin la scorsa settimana, per questioni (naturalmente) di fuso; si prospetta un altro appuntamento tutto da seguire, con il consueto spettacolo (e anche intrattenimento per certi versi) che la Formula 1 riesce a far vivere a tutti gli appassionati. F1, McLaren si scaglia contro Red Bull. Seidl: “Stufo di ascoltare le loro favole, sanzioni inadeguate!” Di seguito, tutte le informazioni per poter seguire in diretta televisiva e in...