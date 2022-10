Classifica Serie A 2022-2023 | tutti i risultati della 12^ giornata

CalcioNapoli24

LadiB dopo l'undicesima giornata: Frosinone 24 punti; Genoa 21; Ternana 20; Reggina, Bari e Parma 19; Ascoli e Suedtirol 18; Brescia 17; Cagliari 15; Spal 14; Modena e Palermo 12; Pisa,...I numeri dei primi insono impressionanti: 30 gol segnati in 12 giornate diA , 16 partite senza sconfitta in campionato (14 vittorie e 2 pareggi dal 30 aprile scorso) oltre a 5 ... Serie A, un algoritmo svela la classifica finale: ecco la posizione del Napoli Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Dopo aver sbloccato lo zero in classifica con la prima vittoria in campionato, ottenuta al termine di una grande battaglia al Pala de Andrè contro Nardò, l’OraSì Ravenna ...