Christian De Sica e la confessione senza precedenti | “Crampi allo stomaco ”

(Di sabato 29 ottobre 2022)Dee lache ha lasciatoparole i fan: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli e le curiosità Uno degli attori che è stato in grado di portare un genere nuovo nel mondo dello spettacolo, pian piano apprezzato da tutti è stato proprio lui,Decon i suoi cinepanettoni. Il suo sodalizio con Massimo Boldi lo ha portato davvero lontano sino a raggiungere risultati buonissimi con tantissimi film tra cui Natale in India, Natale sul Nilo, Vacanza di Natale etc. L’uomo, però, ha fatto unache ha lasciatoparole i fan. Curiosità suDe(foto web)Figlio d’arte del fantastico Vittorio De, maestro e regista ...

... "Com'è bello far l'amore", "Forever Young", "Poveri ma ricchi", ed il sequel "Poveri ma ricchissimi" conDe, il ritorno della coppia Boldi " Dein "Amici come prima", "Modalità ...Peccato però che i protagonisti di Serial Cleaners non siano Massimo Boldi oDe, bensì dei pulitori professionali di scene del crimine. Rappresentando un sequel indiretto di Serial ...Massimo Boldi e l’attore al fianco di una giovanissima ‘ amante’ che conoscete tutti: ecco di chi si tratta Tutti ricordano le sue interpretazioni davvero molto ironiche e simpatiche accanto a Christi ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...