Anversa | Van Bommel | “Non ho pensato di reinserire in gruppo Nainggolan”

Commenta per primo Niente reintegro per Radja Nainggolan . Il centrocampista belga rimane fuori rosa dopo essere stato beccato in panchina a fumare. L'allenatore MarcBommel ha confermato: 'Non ho pensato di reinserirlo in rosa. Non è questione di settimane, gare o che altro. Ne abbiamo discusso insieme e Radja sa cosa ci aspettiamo da lui. È stata una ...Commenta per primo L'allenatore dell'MarkBommel non cambia idea sullo status di Nainggolan in rosa . Il centrocampista belga rimarrà ancora fuori squadra dopo aver fumato una sigaretta in panchina durante una partita: 'Non ...Protagonista dl clamoroso episodio che ha comportato la sua esclusione dalla rosa dell' Anversa (il giocatore era stato pizzicato a fumare una sigaretta in panchina poco prima del match di campionato ...Protagonista dl clamoroso episodio che ha comportato la sua esclusione dalla rosa dell' Anversa (il giocatore era stato pizzicato a fumare una sigaretta in panchina poco prima del match di campionato ...