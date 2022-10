(Di venerdì 28 ottobre 2022) commentaè il progetto diche attraverso l'arte punta alla riqualificazione di aree in stato di degrado. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale T12Lab ...

commentaè il progetto di rigenerazione urbana che attraverso l'arte punta alla ... I lavori presentati nelsono accomunati dal filo rosso della identità grafica di una comunità ...Con ilsi darà l'opportunità ai giovani di poter inserire il proprio tag all'interno di un progetto che vuole mantenere vivo il contatto con il territorio e con i quartieri ... "viaPadovaMondo", il contest per la rigenerazione urbana a Milano ha una vincitrice ViaPadovaMondo è il progetto di rigenerazione urbana che attraverso l'arte punta alla riqualificazione di aree in stato di degrado. L'iniziativa, promossa dall'associazione culturale T12Lab in partner ...Giovanna Pia Montrone, studentessa della NABA, ha realizzato il primo progetto che verrà esposto sulla Tunnel Boulevard ...