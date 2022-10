Simone Borin | che è morto due volte

Leggi su dilei

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Aveva solo 22 mesi, Matilda, quando è stata uccisa. Senza un perché, senza un colpevole, lasciando un vuoto troppo grande da colmare per papàche quel giorno di luglio ha dovuto imparare drammaticamente a sopravvivere alla morte di sua figlia. A ucciderla era stato un colpo violento, sferrato all’altezza della schiena, forse un calcio, che le causò lesioni al fegato, al rene e una costola. Dopo un’ora di lunghissima Agonia, la piccola Matildaè morta. Il caso lo ricordiamo tutti, anche se sono passati anni, anche se quell’assassino non ha mai avuto un volto per noi. Tutti ci siamo chiesti quale fosse il nome e il movente di tanta ferocia. Se lo è chiesto anche, suo padre, ogni giorno della sua vita da quel maledetto luglio del 2005. In quella casa a Roasio, nel Vercellese, mentre Matilda moriva c’erano solo due ...