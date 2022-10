Sassuolo | Harroui | «Un grande passo avanti per me»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Le parole di Abdou, centrocampista del: «Grandi passi nel mio sviluppo in Italia nell’ultimo anno e mezzo» Abdouha parlato al Jeugdopleiding Sparta Rotterdam, della sua scelta di venire in Italia a giocare per il. Di seguito le sue parole. «Per me questo è stato un nuovonella mia carriera. Ovviamente mi dispiaceva per lo Sparta Rotterdam, perché quello è diventato e rimane davvero il mio club. Per la mia carriera questo è stato ilgiusto e sono quindi felice di aver intrapreso questa avventura. Non solo come calciatore, ma anche come persona. Sono stato in grado di fare grandi passi nel mio sviluppo in Italia nell’ultimo anno e mezzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.