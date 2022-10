Sangiuliano e l’idea di Libertà di don Benedetto

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Per la sua prima uscita pubblica il neoministro della Cultura Gennaro– giornalista, scrittore, docente universitario – ha scelto l’Istituto italiano per gli studi storici fondato nel 1946 daCroce. La scelta ha almeno due buone motivazioni: inaugurare il mandato nella sua Napoli e rendere omaggio alla personalità che più di altre ha influenzato il suo pensiero che, a dispetto di ciò che scrivono i critici di professione, si è sempre mantenuto chiaro e coerente. Oggi come ieri appare utile riandare alla concezione didel filosofo abruzzese (ma naturalizzato all’ombra del Vesuvio) che nel saggioLiberale intravedeva nella fiacca o confusa coscienza di che cosa essa veramente fosse “uno dei segni più gravi dell’odierno smarrimento”. Per donla ...